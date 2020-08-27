الامارات | رسمياً.. الملاعب الألمانية بدون جمهور حتى نهاية 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الملاعب الألمانية بدون جمهور حتى نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت السلطات الألمانية رسمياً تمديد منع حضور الجمهور في الملاعب الرياضية حتى نهاية عام 2020، بحسب اتفاق بين مختلف الولايات الألمانية والحكومة المحلية الخميس. وحصلت وكالة (فرانس برس) على نسخة من مشروع اتفاق ينص على منع التجمعات في الملاعب، المراكز الثقافية، المهرجانات او المعارض. ويشكل ها القرار ضربة قوية تحديدا لرياضة كرة القدم التي كانت تأمل في عودة الجمهور الى المدرجات تدريجيا مع قرب انطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل.

لكن المشروع خصص بعض "الاستثناءات"، لا سيما في المناطق حيث نسبة الحالات متدنية على الاقل من اسبوع، "واذا تم التأكد من ان المشاركين يأتون حصريا من المنطقة نفسها او مناطق مجاورة". وسجلت في المانيا حتى الان 237937 حالة ادت الى وفاة 928 شخصا بحسب معهد روبرت كوخ. وكانت رابطة الدوري الألماني تمني النفس بعودة جزئية للجماهير الى الملاعب في الموسم المقبل، وفق توجيهات محددة للحؤول دون تفشي فيروس "كوفيد-19".

وأرسلت الرابطة دليلا للأندية الـ36 في الدرجتين الاولى والثانية لمساعدتها على تقديم أفكار وخطط لعودة الجماهير الى ملاعبها. وفي أوائل الشهر الجاري وافقت الأندية الـ36 على الدليل المقدم والاجراءات المقترحة فيه، مثل حظر الأماكن المخصصة لوقوف المشجعين وبيع المشروبات الكحولية في الملاعب حتى أكتوبر وسفر المشجعين مع فرقهم للمباريات المقررة خارج الديار وذلك حتى نهاية العام.

لكن السلطات الألمانية أبدت حذرها حيال هذا المقترح، لاسيما في ظل القلق المتزايد من ارتفاع عدد الإصابات مجددا مع عودة السياح الألمان من الخارج (وصل معدل الإصابات الى قرابة ألف حالة يوميا في الآونة الأخيرة) قبل ان تقرر اليوم بشكل حاسم عدم عودة الجماهير حتى نهاية العام الحالي على الاقل.

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