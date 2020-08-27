شكرا لقرائتكم خبر عن «سواريز» يكسر صمته بتصريح ناري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كسر النجم الأوروجواني لويس سواريز، لاعب برشلونة الإسباني، صمته خلال الأيام الماضية، والتي أكدت فيها الصحف الإسبانية قرار استغناء المدير الفني الجديد للبلوجرانا رونالد كومان عن خدماته، بتصريح ناري.

ولم يأت تصريح «سواريز» ليوضح مستقبله بل لتوضيح أن أحدًا لا يجب أن يتحدث عن مستقبله سوى هو نفسه، إذ لا يبدو أنه يشعر بأحقية من حوله أو من كانوا في دائرته المقربة يومًا ما في التحدث عن خططته.

وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت تصريحات من باولو سواريز، شقيق اللاعب، وكذلك أليخاندرو بالبي، المحامي الخاص به، عن رأيهم في مستقبل النجم الأوروجواني.

وكتب سواريز، عبر «ستوري إنستجرام»: «هناك أشخاص يتحدثون عني أو بالنيابة عني بينما لم أرتبط بعلاقة معهم منذ سنوات، لدي ما أحتاجه للحديث عن نفسي»، قبل أن يتبع جملته بوسم «ليس كل شئ حقيقي».