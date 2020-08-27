شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات الماضية عدد من التطورات في قصة رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن ناديه برشلونة الإسباني، إذ اتخذ كل من مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي خطوات جديدة في السباق على توقيعه، فيما حدد نادي بايرن ميونخ الألماني موقفه من دخول المنافسة.

وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فقد خاطب نادي إنتر ميلان الإيطالي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل الاستعلام عن أحقية «ميسي» في فسخ عقده مع برشلونة والرحيل مجانًا، وهو البند الذي يطلب اللاعب تفعيله في عقده مع برشلونة، ويصر النادي الإسباني على انتهاء فاعليته في 10 يونيو الماضي.

وفي إنجلترا، يحضر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لإرسال وفد إلى برشلونة من أجل تقديم عرضه الأول للتعاقد مع ميسي، إذ أشارت صحيفة «سبورت» الإسبانية إلى أن إجمالي قيمة العرض ستبلغ 200 مليون يورو، وقد يتضمن بعض لاعبي السيتيزنز، وعلى رأسهم إريك جارسيا وأنجيلينو، كما من غير المستبعد إدراج جابرييل جيسوس في الصفقة كذلك.

ومن إنجلترا إلى ألمانيا، لا يبدو أن العملاق البافاري بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مهتمًا بالدخول في سباق التوقيع مع «ميسي»، إذ أكدت صحيفة Le10 Sport الفرنسية أن إدارة الفريق اتخذت قرارها بعدم دخول المفاوضات لضم «ميسي».