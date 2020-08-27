«معروف» يدير المقاولون والزمالك.. تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة المباريات المقرر إقامتها اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 22 في مسابقة الدوري الممتاز. وجاءت الأسماء على النحو التالي: الاتحاد السكندري x حرس الحدود: محمد سلامة ويعاونه هشام الدسوقي وخالد رمضان، ومعهم أحمد عبدالسميع حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، ومحمد يوسف حكم فيديو مساعدا. مصر للمقاصة x وادي دجلة: وليد عبدالرازق ويعاونه محمود عبدالسميع وعادل ماهر، ومعهم طاهر هلهل حكما رابعا، ونادر قمر الدولة حكم فيديو، ومصطفى الشهدي حكم فيديو مساعدا. طنطا x الإسماعيلي: طارق مجدي ويعاونه سعد سيد ويوسف البساطي، ومعهم محمد السعداوي حكما رابعا، وسيد شعبان حكم فيديو، ومصطفى عثمان حكم فيديو مساعدا. المقاولون العرب x الزمالك: محمد معروف ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد توفيق، ومعهم محمود رشدي حكما رابعا، ومحمد الصباحي حكم فيديو، ومحمود ناجي حكم فيديو مساعدا. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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