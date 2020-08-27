شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته دون الحصول على راحة في العاشرة صباح اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة نظيره المصري، في المباراة المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على نظيره الجونة بهدف نظيف سجله مروان محسن في الدقيقة 95 من عمر المباراة، التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على استاد القاهرة.

وواصل حامل اللقب انفراده بقمة الدوري برصيد 59 نقطة بعد الفوز على الجونة.