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تقارير: عدة إصابات بكورونا في تشيلسي

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رويترز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير إعلامية في بريطانيا إن عدة لاعبين في نادي تشيلسي اللندني لم يعودوا لتدريبات الفريق المنافس في الممتاز استعدادًا للموسم الجديد بسبب إصابتهم بفيروس المستجد.

ولم تكشف التقارير عن أي أسماء ولم يرد تشيلسي على الفور على طلب من «رويترز» بالتعليق.

ويتعين على أي لاعب تأتي نتيجته إيجابية الخضوع لعزل لمدة 10 أيام ولا يسمح له بالعوة للتدريبات قبل أن تأتي نتيجة فحصه سلبية بعد ذلك.

وسيبدأ فريق المدرب فرانك لامبارد، الذي احتل المركز الرابع في الموسم الماضي، مسيرته في الدوري الممتاز في الموسم الجديد في مواجهة برايتون في 14 سبتمبر أيلول المقبل.

وقالت صحيفة «ذا تايمز» إن أندية شيفيلد يونايتد وبرايتون ووست هام يونايتد أبلغت عن وجود نتائج إيجابية للفيروس سريع الانتشار في صفوف لاعبيها وطواقمها.

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  • الوضع في مصر

  • اصابات

    97,825

  • تعافي

    68,713

  • وفيات

    5,317

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