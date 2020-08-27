شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يخاطب الفيفا للاستعلام عن «ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاطب نادي إنتر ميلان الإيطالي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل الاستعلام عن الوضع القانوني للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة تمهيدًا للتحرك من أجل التعاقد معه.

وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن النادي الإيطالي طلب من الفيفا توضح حقيقة إمكانية «ميسي» استخدام البند المنصوص عليه في عقده والذي يسمح له بالرحيل مجانًا بنهاية الموسم.

وكان برشلونة قد أكد عدم أحقية اللاعب في استخدام ذلك البند مشيرًا إلى أن فاعليته تنتهي يوم 10 يونيو من كل عام، في المقابل يستند «ميسي» في طلبه إلى أن الموسم تم تمديده بسبب أزمة فيروس كورونا، ما يعني أن البند يجب أن يتم تمديده كذلك.

ويرغب إنتر في معرفة إذا ما كان النجم الأرجنتيني لديه الحق في الرحيل مجانًا عن البلوجرانا، إذ سيشجعه ذلك للتحرك سريعًا من أجل محاولة التعاقد معه.