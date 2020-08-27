شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يرفض ضم مدرب عام بعد رحيل مجدى عبد العاطى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت مسئولو الانتاج الحربى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، رافضا فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى المدرب العام للفريق عقب مواجهة بيراميدز، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.

وأكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن مختار مختار المدير الفنى لفريقه قاد مران فريقه بشكل طبيعى عقب إقناعه بالاستمرار مع الفريق والعدول عن الاستقالة فيما تمسك مجدى عبد العاطى المدرب العام بالرحيل.

وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": اللواء أشرف عامر رئيس النادى عقد جلسة مع مختار مختار فى حضورى وأبلغنا المدرب الكبير برغبتنا فى استمراره وعدم التفريط فيه، الأمر الذى لاقى تقدير نجم الأهلى الأسبق ووافق على الاستمرار".

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وتابع مدير الكرة بالإنتاج الحربي:" مجدى عبد العاطى لم يحضر للمران وأبلغنا برغبته فى الاكتفاء بالفترة السابقة لاسيما اننا طلبنا منه معاونة مختار مختار فى مهمته بسبب ظروف إصابته السابقة بفيروس كورونا وأدى عبد العاطى المهمة بنجاح وأصبح مختار مختار فى حالة صحية مميزة لذا وجهنا الشكر لعبد العاطى وتمنينا له التوفيق فى الفترة المقبلة".

وكان مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى قد أعلن استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز فى الدورى الممتاز مساء الثلاثاء فى الجولة 22 للدورى الممتاز وقال مختار مختار فى المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباراة أن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج الحربى قبل أن يتراجع عن القرار.