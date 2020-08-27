شكرا لقرائتكم أيمن أشرف يخضع لجلسة علاجية قبل مران الأهلى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع أيمن أشرف لاعب الأهلى لجلسة علاجية على هامش المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المصرى.

واشتكى أيمن أشرف من إصابة بكدمة فى عظمة الحوض خلال كرة مشتركة فى مباراة الجونة، التى أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الـ22 فى بطولة الدورى الممتاز والتى انتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد.

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وغادر اللاعب المباراة بسبب هذه الكدمة وشارك ياسر إبراهيم بدلاً منه، ويخضع مدافع الأهلى لفحص طبى غدا قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته الصحية وحسم قرار مشاركته فى المباريات الرسمية.

من ناحية أخرى، أجرى فريق الأهلى تحليل دم صباح اليوم، الخميس، قبل انطلاق المران الجماعى، استعداداً لمواجهة المصرى، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز، وأجرى الجهاز الفنى واللاعبون تحليل دم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التى كانت تجرى قبل المباريات بيومين، وذلك وفقاً للبروتوكول الطبى الخاص بإجراء مسحات طبية قبل انطلاق المباريات الرسمية فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

ورفع الأهلى بهذا الفوز رصيده إلى 59 نقطة منفردا بالقمة عن اقرب منافسيه بـ 17 نقطة بعد الهدف القاتل لمروان محسن فى مرمى الجونة فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع .