شكرا لقرائتكم جمال الغندور: قرار الحكم بطرد ديانج سليم والفار لا يتدخل في الإنذار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أن قرار الحكم الدولى إبراهيم نور الدين فى طرد المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلى فى مباراة الجونة قرار سليم تماماً.

وقال الغندور فى مداخلة هاتفية مع برنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "فى قانون الفار لا يصح أن حكم الفار يستدعى حكم المباراة ولا يذهب له، لابد أن يذهب ويشاهد اللعبة ويتخذ القرار الذى يراه صحيحاً فى النهاية وفقاً لرؤيته".

وتابع جمال الغندور: "الفار مسئول عن الهدف وعن صحة الهدف ويمتد ذلك للهجمة التى جاء منها الهدف ولو فيها مخالفة ينبغى أن يتدخل الفار ويتخذ قرار بإلغاء الهدف، الفار لا يتدخل فى الإنذار حتى لو الإنذار الثانى"

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وأكمل الغندور :"طرد ديانج سليم، فقد يكون اللاعب مثلا ارتكب مخالفة ومعندوش إنذار والفار شايف أنها طرد والحكم مش مقتنع انها تستحق طرد فيقرر منح اللاعب انذار فقط، لذا إبراهيم نور الدين لم يرى أن اللعبة تحتاج طرد مباشر وتحتاج انذار فقط فقرر منح اللاعب انذار وبالتالى هو عنده انذار فطرده".

ويضيف رئيس لجنة الحكام السابق: "الفار يحتاج للتدريب المستمر، ولازم نطبق لائحة الفار، نحن نعتمد فى مصر على حكم فار وحكم فار مساعد، ولكن فى البطولات الكبرى بيكون متواجد بجانبهم حكم فار متخصص للتسلل، وهذا صعب تطبيقه فى الدوريات العادية لان الحاجة لحكم الفار المتخصص بالتسلل بتكون فى حالات بسيطة للغاية".