شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يصدم أحمد الشناوى فى أزمة "فوائد" الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، مفاجأة فى أزمة نادى الزمالك مع حارسه السابق أحمد الشناوى والتى تنظرها لجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى.

وأوضح المصدر أنه يحق للزمالك الحصول على قيمة الفوائد على المبلغ الذى سيتم رده وهو 8 ملايين جنيه مقدم التعاقد، الذى حصل عليه الحارس قبل الرحيل من الزمالك إلى بيراميدز.

وكشف المصدر أن لوائح الفيفا فى هذه الحالة تمنح النادى الحق فى الحصول على قيمة الفوائد بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10%، خاصة وأن القضية منظورة منذ عامين، مستشهدا بواقعة غرامة كهربا لاعب الأهلى التى وقعها عليه الفيفا مؤخرا وشملت قيمة الفائدة بنسبة 5%.

واستعان مسئولو نادى الزمالك بمحمود كهربا لاعب الفريق الأبيض السابق والأهلى الحالى، فى طلبهم للجنة التظلمات باتحاد الكرة، للحصول على مبلغ الـ8 ملايين جنيه من أحمد الشناوى حارس بيراميدز بجانب الفوائد على هذا المبلغ لمدة عامين، حيث أن تاريخ الشكوى يرجع إلى 2018 ولم يتم البت فيه حتى الآن.

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وأكد مسئولو الزمالك فى جلستهم مع لجنة التظلمات أن الفيفا فى عقوبته الأخيرة على كهربا أقر بإلزام اللاعب بدفع 32 مليون و837 ألف جنيه بسبب خرقه عقده مع نادى الزمالك وهروبه من النادي، مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها 5 بالمئة من إجمالى العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي، وفى حالة عدم السداد خلال 45 يوما من توقيع العقوبة يتم إيقافه لمدة أقصاها 6 أشهر"، وهو ما دفع مسئولو الزمالك للتمسك بالفوائد.

وحددت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، 17 سبتمبر موعداً لحسم قرارها النهائى فى شكوى نادى الزمالك ضد أحمد الشناوى حارس الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، بعدما أصدرت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قراراً بإلزام الحارس برد 8 ملايين جنيه للقلعة البيضاء كان قد حصل عليها كمقدم عقد قبل الرحيل إلى بيراميدز، إلا أن اللاعب تظلم على القرار.