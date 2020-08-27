شكرا لقرائتكم طلائع الجيش والإنتاج يجريان تحليل دم بدلا من مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى، إخطاراً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان بإجراء تحليل دم للفريقين اليوم الخميس، وتأتى خطوة تحليل الدم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التى كانت تجرى قبل المباريات بيومين.

ومن المقرر أن يلتقى طلائع الجيش والانتاج الحربى فى الثالثة والنصف عصر السبت المقبل على استاد السلام والأهلى، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وأعلن خالد مهدى، مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربي، أن مختار مختار المدير الفنى للفريق سيكمل مسيرته ولن يرحل عن تدريب الفريق، مؤكدًا أنه تصريحاته كانت مجرد "نرفزة" عقب المباراة، وقال مهدى فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "مختار مختار كانت تصريحاته مجرد عصبية زائدة ونرفزة ولا نتعامل بالقطعة، ومتمسكون باستمراره فى الموسم الجارى، وتحدثت معه وتراجع عن قراره وسيكمل مسيرته بشكل طبيعى".

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وكان مختار مختار قد أعلن استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز فى الدورى الممتاز، وقال مختار مختار فى المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباراة أن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج الحربي.

وقاد مختار مختار وهو جناح سابق فى الأهلى والمنتخب الوطنى الإنتاج الحربى فى 107 مباريات فاز فى 30 وتعادل فى 40 وخسر 37 مباراة..وبدأ مختار مختار رحلته مع الإنتاج الحربى بداية من موسم 2016 -2017 وكانت أول مباراة له مع أسوان وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأنهى الإنتاج الحربى أول مواسمه مع مختار مختار فى المركز الـ 13 بينما نجح فى إنهاء الموسم الثانى فى المركز السابع برصيد 47 نقطة وهو الإنجاز الأفضل، بينما أنهى الإنتاج موسمه الثالث مع مختار والأخير بالموسم الماضى فى المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة، ولم يعرف الإنتاج الفوز منذ 18 يناير الماضى إذ خسر الفريق 4 مباريات وتعادل فى 3، آخرها الخسارة من بيراميدز.