شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. المنتخب يسقط برباعية أمام زامبيا وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 27 أغسطس 1994، خسر منتخب مصر الدورة الودية التى نظمها بعد هزيمته فى المباراة النهائية برباعية نظيفة، تلاعب فيها المنتخب الزامبى الذى فقد قوامه الرئيسى قبل البطولة بأشهر قليلة فى حادث الطائرة الشهير، والذى نجا منه عدد قليل على رأسهم النجم كالوشا بواليا.

مثل المنتخب فى هذه المباراة كل من: أحمد شوبير "الأهلى"، طلعت منصور "الزمالك"، على يحيى "القناة" ( حسين عبداللطيف "الزمالك")، هيثم فاروق "الأوليمبى" ( حمزة الجمل "الإسماعيلى")، أحمد رزق "الإسماعيلى"، فوزى جمال "الإسماعيلى"، هادى خشبة "الأهلى" ( ياسر ريان "الأهلى")، أحمد العجوز "الإسماعيلى"(ياسر عزت "الإسماعيلى")، رضا عبدالعال "الأهلى"، وليد صلاح الدين "الأهلى"، أيمن منصور "الزمالك".

وفى مثل هذا اليوم 27 أغسطس 2002، خسر منتخب مصر وديا أمام ليبيا بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت فى ليبيا.

وكان تشكيل المنتخب المصرى بقيادة محسن صالح مكونا من: عصام الحضري، إسلام الشاطر، وائل جمعة، عماد النحاس، عمرو فهيم، سيد معوض (عطية صابر)، حسام غالى، خميس جعفر، محمد بركات، سامح يوسف ( يوسف حمدي)، أحمد بلال.

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ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.