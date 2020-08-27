شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل دم فى الاهلي بدلاً من مسحة كورونا قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فريق الأهلي تحليل دم صباح اليوم، الخميس، قبل انطلاق المران الجماعى، استعداداً لمواجهة المصرى، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز، وأجرى الجهاز الفنى واللاعبون تحليل دم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التى كانت تجرى قبل المباريات بيومين، وذلك وفقاً للبروتوكول الطبى الخاص بإجراء مسحات طبية قبل انطلاق المباريات الرسمية فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وحقق الأهلي الفوز أمس على الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وارتفع رصيده إلى 59 نقطة فى صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، جدد مسئولو الأهلى فتح ملف ضم البوركينابى إيريك تراوري مهاجم بيراميدز لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وتعويض رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسيفيلد الإنجليزى، والذى رفض التوقيع للأهلى مُجدداً بعد انتهاء إعارته للفريق الأحمر، وتدرس إدارة الأهلى إرسال عرض رسمى لبيراميدز لشراء إيريك مقابل 2 مليون دولار.

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ويرى مسئولو الأهلى أن تراورى هو أكثر اللاعبين القادرين على تعويض رحيل رمضان صبحى لما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية كبيرة تؤهله لسد العجز الهجومى الناتج عن رحيل رمضان صبحى، وناقش الأهلى فى وقت سابق تأجيل صفقة ايريك بسبب عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين على قوة الفريق فى الوقت الحالي وعددهم 6 وهم الأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجاى والسنغالى اليو بادجى والمغربي وليد أزارو والتونسى على معلول والمالي اليو ديانج، حيث من المقرر أن يتم قيد 5 منهم فقط في الموسم الجديد، إلا أن هناك اتجاه لمحاولة ضم للاعب فى الصيف نظراً للحاجة لخدماته على أن يتم تسويق عدداً من اللاعبين الأجانب.

وحصل مسئولو الأهليعلى توقيع إيريك تراوري مؤخرًا، وهى المرة الثانية التى يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، حيث وقع اللاعب للأهلي في عهد عصام سراج مدير التعاقدات السابق، كما وقع مؤخرًا مع أمير توفيق مدير التعاقدات الحالى.