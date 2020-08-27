شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يرفض تعيين مدرب عام بعد رحيل مجدى عبد العاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.

وأكد خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى أن مختار مختار المدير الفنى لفريقه قاد مران فريقه بشكل طبيعى عقب إقناعه بالاستمرار مع الفريق والعدول عن الاستقالة، فيما تمسك مجدى عبد العاطى المدرب العام بالرحيل.

وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اللواء أشرف عامر رئيس النادى عقد جلسة مع مختار مختار فى حضورى، وأبلغنا المدرب الكبير برغبتنا فى استمراره وعدم التفريط فيه، الأمر الذى لقى تقدير نجم الأهلي الأسبق ووافق على الاستمرار.

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وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "مجدى عبد العاطي لم يحضر للمران وأبلغنا برغبته فى الاكتفاء بالفترة السابقة، لاسيما أننا طلبنا منه معاونة مختار مختار فى مهمته بسبب ظروف إصابته السابقة بفيروس كورونا، وأدى عبد العاطي المهمة بنجاح وأصبح مختار مختار فى حالة صحية مميزة، لذا وجهنا الشكر لعبد العاطي وتمنينا له التوفيق فى الفترة المقبلة".

وكان مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى قد أعلن استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز مساء الثلاثاء فى الجولة 22 للدوري الممتاز وقال مختار مختار فى المؤتمر الصحفى عقب انتهاء المباراة إن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج الحربي قبل أن يتراجع عن القرار.

ويواجه الإنتاج الحربى نظيره طلائع الجيش فى الثالثة والنصف عصر السبت المقبل على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.