شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور يؤكد قانونية طرد أليو ديانج فى مباراة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، أن قرار الحكم الدولى إبراهيم نور الدين فى طرد المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلى فى مباراة الجونة قرار سليم تماماً، وقال الغندور فى مداخلة هاتفية مع برنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "فى قانون الفار لا يصح أن يستدعى حكم الفار حكم المباراة ولا يذهب له، لابد أن يذهب ويشاهد اللعبة ويتخذ القرار الذى يراه صحيحاً فى النهاية وفقاً لرؤيته".

وأضاف جمال الغندور، "الفار مسئول عن الهدف وعن صحة الهدف، ويمتد ذلك للهجمة التى جاء منها الهدف، ولو فيها مخالفة ينبغى أن يتدخل الفارويتخذ قراراً بإلغاء الهدف، الفار لا يتدخل فى الانذار حتى لو الإنذار الثانى".

وأكد الحكم الدولى السابق أن "طرد ديانج سليم، فقد يكون اللاعب مثلا ارتكب مخالفة وليس لديه إنذار، والفار يرى أنها طرد والحكم ليس مقتنعاً بأنها تستحق طردا فيقرر منح اللاعب إنذاراً فقط، لذا إبراهيم نور الدين لم ير أن اللعبة تحتاج طردا مباشرا اوتحتاج إنذارا فقط، فقرر منح اللاعب إنذاراً وبالتالى كان لديه إنذار فتم طرده".

وتابع رئيس لجنة الحكام الأسبق، "الفار يحتاج للتدريب المستمر، ولابد أن نطبق لائحة الفار، نحن نعتمد فى مصر على حكم فار وحكم فار مساعد، ولكن فى البطولات الكبرى يكون موجودا بجانبهم حكم فار متخصص للتسلل، وهذا صعب تطبيقه فى الدوريات العادية لأن الحاجة لحكم الفار المتخصص بالتسلل تكون فى حالات بسيطة للغاية".

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وفى وقت سابق، كشف مصدر باتحاد الكرة أن تدخل الـvar فى لعبة طرد أليو ديانج لاعب الأهلى فى مباراة الجونة بالدورى أمس سليم، حيث استدعى حكم الفار محمود البنا، حكم الساحة إبراهيم نور الدين من أجل منح ديانج طردا مباشرا، ولكن نور الدين بعد مشاهدة اللعبة تأكد من أنها لا تستدعى منحه الكارت الأحمر مباشرة لذا تم منحه الكارت الأصفر الثانى ثم الطرد.

وأوضح المصدر أن تدخل الفار فى هذه الحالة سليم ولا يوجد تعارض بينه وبين بروتوكول الحالات التى يتدخل فيها الفار، موضحا أنه فى حالة تظلم الأهلى على قرار طرد اللاعب لن يتم إلغاؤه لأن القرار سليم ولا يوجد خطأ فى تدخل الفار.

ويُجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني والإداري بالنادي الأهلي تحليل دم في التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها مساء السبت المقبل، وتأتي خطوة تحليل الدم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التي كانت تجري قبل المباريات بيومين.

وفاز الأهلي على الجونة بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 95، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 59 محتلاً صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام فيما توقف رصيد الجونة عند النقظة 21 محتلاً المركز الـ14