شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فرجانى ساسى "كينج" ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب نادى الزمالك، أن يحفر اسمه بقوة فى قلوب جماهير القلعة البيضاء، لما قدمه من مسيرة حافلة بالأداء والتتويج بالبطولات مع الزمالك منذ قدومه إلى صفوفه، حتى أصبح لا غنى عنه مطلقا فى الفريق.. ويبدو أن كيمياء ساسى تنسجم بقوة مع باقى لاعبى الفريق، خاصة مع زميله فى خط الوسط طارق حامد، حتى رحب اللاعب بتجديد تعاقده فى ظل تمسك الإدارة بالإبقاء عليه و هو أيضا مثلما أكده وكيله.

وقال مهند عون، وكيل فرجانى ساسي لاعب الزمالك، إن اللاعب أتفق مع إدارة الزمالك على تأجيل التجديد حتى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبعدها سيتم تجديد عقده لمدة 3 مواسم، وأضاف عون فى تصريحات تليفزيونية قائلا: "ننتظر نهائي دوري أبطال أفريقيا لحسم ملف تجديد فرجاني في الزمالك"، مضيفا: "إدارة الفريق أجلت حسم التجديد ولم أحدد شروط جزائية فى تعاقد ساسي مع الزمالك وهناك اتفاق مبدئي بين إدارة الزمالك وساسي حول التجديد".

وواصل وكيل فرجانى ساسي لاعب الزمالك، تصريحاته قائلا إن علاقة ساسي بالزمالك جيدة جدا ويعتبر من أبناء النادي ويشعر بالراحة النفسية والمعنوية داخل النادي، وتابع حديثه: "يبتقى فى عقد ساسي موسم واحد، وأنفى ما أشيع على لساني بأنه يرفض تجديد عقده ولم أصرح مطلقا لأي وسيلة إعلام مقروءة أو مسموعة برفضه التجديد".

واستكمل عون: "اللاعب لديه رغبة فى التجديد ولا يوجد أي مشاكل مادية أو مستحقات متأخرة للاعب في الزمالك واللاعب لم يشتكي يوما من تأخر راتبه أو جزء من مستحقاته".. ويرصد ”الخليج 365” لقطات للدولى التونسى فرجانى ساسى فى الصور التالية:

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