شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. أول ظهور للتوأم حسن مع الزمالك ويسجلان فى شباك المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 27 أغسطس 2000، وفى أول ظهور للتوأم حسام وإبراهيم حسن بقميص الزمالك، تمكنا من هز شباك المريخ السودانى فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة فى التصفيات العربية، وقادا الأبيض للفوز بهدفين مقابل هدف، سجله عبد المجيد جعفر. ففى 8 أغسطس عام 2000 كانت الصدمة الكبرى لعشاق الأهلى بانتقال "التوأم" حسام وإبراهيم حسن إلى نادى الزمالك فى صفقة انتقال حر بعد استغناء القلعة الحمراء عن خدماتهما بقرار من الراحل صالح سليم، ولعب التوأم بصفوف الأبيض فى الفترة من 2000 وحتى 2004 ونجحا فى تحقيق الإنجازات والبطولات مع الأبيض فى ظل مجلس إدارة الدكتور كمال درويش.

حقق حسام حسن مع الأهلى 23 بطولة، مقابل 19 لإبراهيم حسن الذى لم يشارك موسمى 1985/1986، 1986/1987، حيث جاءت مشاركته مع تولى أنور سلامة تدريب الفريق مع الإنجليزى جيف باتلر.

شارك حسام حسن فى 300 مباراة، سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثانى هدافى الأهلى فى تاريخه، بينما خاض إبراهيم حسن 292 مباراة سجل خلالها 33 هدفا، كما لعب حسام حسن كمحترف أكثر من 40 مباراة سجل خلالها 16هدفا.

وفوجئ الجميع بانتقال التوأم حسن للزمالك فى صفقة انتقال حر هزت الوسط الرياضي، واستمرت أربع سنوات، هى الأفضل فى تاريخ القلعة البيضاء من حيث النتائج، حيث حققا مع الفريق 10 بطولات من أصل 11 بطولة حققها الزمالك فى تلك السنوات الأربعة.

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لعب خلال تلك الفترة حسام حسن 107 مباراة سجل خلالها 54 هدفا، بينما لعب إبراهيم حسن 82 مباراة وسجل 8 أهداف.

ومن الزمالك، انتقلا إلى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين، ثم انتقل حسام حسن إلى الترسانة موسم 2006-2007، ثم الاتحاد بداية موسم 2007-2008، وفى نهاية ذلك الموسم بدأ التوأم مسيرتهما التدريبية حيث جاء حسام حسن مديرا فنيا، وإبراهيم مديرا للكرة لكلا من أندية المصرى فى أكثر من مناسبة، المصرية للاتصالات، الزمالك مرتين، الإسماعيلي، مصر المقاصة، الاتحاد السكندري، بيراميدز، سموحة، كما توليا تدريب منتخب الأردن الأول.