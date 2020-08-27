شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الأهلى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى البورسعيدى، أن ناديه يجد صعوبة فى مواجهة الأهلى السبت المقبل بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام، لذا يطالب اتحاد الكرة بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وقال الخولى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك بيضحك" مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المصرى يواجه أزمة صعبة للغاية، اللاعبون يشاركون فى المباريات بعد التعافى من كورونا مباشرة ما يعرضهم لأزمات صحية عنيفة، مثلما حدث مع أحمد عادل ميسى الذى تعرض لإغماء وهبوط فى الدورة الدموية".

وأضاف نائب رئيس النادى المصرى، "معقولة نكمل الدورى على حساب حياة اللاعبين، عندنا حالة إعياء واضحة فى المصرى وإزاى هنلاعب الأهلى بعد 48 ساعة، أناشد اتحاد الكرة واللجنة الخماسية وحسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات إنقاذ المصرى وتأجيل مباراته مع الأهلى حتى لو 24 ساعة فقط".

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وتابع الخولى، "حسوا بينا من فضلكم، مستحيل نلعب مباراة مع الأهلى فى الوضع ده، لو عايزين المصرى يهبط قولوا لينا وإحنا نقفل النادى ونروح".

وتعرض أحمد عادل ميسى صانع ألعاب المصرى لإغماء كامل بعد لقاء فريقه أمام نادى مصر، والتى انتهت بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى ، وحاول الجهاز الطبى للمصرى إسعاف اللاعب وإفاقته إلا أنهم فضلوا الذهاب به لأحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة للاطمئنان عليه وتشخيص حالته.

يذكر أن لاعبى المصرى وجهازهم الفنى مازالوا فى فترة نقاهة بعد تعرضهم لوباء كورونا القاتل الذى داهم العالم منذ بداية العام الحالى وأدى لتأجيل ثلاث مباريات لهم مع الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود، بالإضافة إلى أن هناك بعض اللاعبين لم يصلوا لمرحلة الإستشفاء الكامل وهو ما يؤدى إلى إغماء بعضهم عقب كل مباراة مثلما حدث مع كريم العراقى الظهير الأيمن فى لقاء مصر المقاصة الأخير بالدورى.