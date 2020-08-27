رسميًا.. ستاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك والمقاولون العرب

حصل اتحاد الكرة على موافقة الأمن لإقامة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة

٢٢ للدوري.

كان الزمالك فاز في المباراة الماضية على الأهلي بنتيجة ٣/ ١ سجلها أحمد سيد

زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل، وأحرز للأهلي ياسر إبراهيم.

يحتل نادي الزمالك المركز الثالث بترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، فيما يحل المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.