حصل اتحاد الكرة على موافقة الأمن لإقامة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة٢٢ للدوري.
كان الزمالك فاز في المباراة الماضية على الأهلي بنتيجة ٣/ ١ سجلها أحمد سيدزيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل، وأحرز للأهلي ياسر إبراهيم.
يحتل نادي الزمالك المركز الثالث بترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، فيما يحل المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. ستاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك والمقاولون العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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