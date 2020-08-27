رياضة | إصابة 4 نجوم من تشيلسي بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة 4 نجوم من تشيلسي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب عدد من لاعبي فريق تشيلسي الإنجليزي بفيروس كورونا وهم حالياً في الحجر الصحي، للحد من خطر انتشار الفيروس بين بقية اللاعبين.

قالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن هوية 4 لاعبين من المصابين، وهم ماسون مونت، تامي أبراهام، فيكايو توموري، إلى جانب الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

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وخضع جميع اللاعبين لاختبارات فيروس كورونا في نهاية الأسبوع الماضي، قبل عودتهم المقررة إلى التدريبات قبل الموسم.

وقبل أن يخضع لاعبو تشيلسي لفحوصاتهم، ظهر الأسبوع الماضي أن هناك ارتفاعاً حاداً في الحالات عبر الدوري، بعد فترات الراحة الصيفية للاعبين، حيث تم تسجيل 14 اختباراً إيجابياً في 12 نادياً مختلفاً عادوا إلى التدريبات التمهيدية في بداية الأسبوع الماضي، أبرزهم من أندية شيفيلد يونايتد ووست هام وبرايتون.