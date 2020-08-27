رياضة | أزمة كبيرة في تونس بسبب ملعب رادس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزمة كبيرة في تونس بسبب ملعب رادس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس بلدية رادس بالضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، جوهر السماري، أمس الأربعاء، أن مجلس البلدية قرر اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار رئيس الحكومة، الذي يقضي بإطلاق اسم نجم كرة القدم الراحل حمادي العقربي، على ملعب رادس.

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية، إلياس الفخفاخ، أعلن في موكب لتأبين اللاعب الراحل السبت الماضي، أنه سيطلق اسم العقربي على ملعب رادس، أكبر ملاعب تونس، تخليداً لذكراه واعترافاً بما قدمه للرياضة التونسية.

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ويعد العقربي الذي توفي عن عمر يناهز 69 عاماً بعد صراع مرير مع مرض عضال خلال سنواته الأخيرة، أحد أفضل لاعبي خط الوسط الذين أنجبتهم تونس، يبلقب بساحر الأجيال، وهو قائد فريق الصفاقسي وأحد نجوم منتخب تونس في مونديال 1978 الذي حقق آنذاك أول انتصار للعرب وأفريقيا، وذلك بالفوز على المكسيك 3-1.

لكن الخطوة التي أعلنها الفخفاخ فجرت أزمة مع السلطات ببلدية رادس، والتي تمسكت بالتسمية الحالية للملعب.

وأدى ذلك إلى إثارة حالة من الجدل على نطاق واسع بين الجماهير الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لقرار التسمية.