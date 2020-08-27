رياضة | الزمالك يتحدى المقاولون العرب لحسم صراع الكبار

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحدى المقاولون العرب لحسم صراع الكبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم نادي الزمالك بنظيره المقاولون العرب في الساعة التاسعة مساء اليوم في إطار مباريات الجولة رقم 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويبحث كلا الفريقين عن الفوز في مباراة اليوم، في ظل الصراع بينهما على المركز الثاني في الدوري، وينافسهما فريق بيراميدز.

كان الزمالك حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب الأهلي الغريم التقليدي 3-1، ضمن مباريات الجولة 21 للدوري.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم محملاً بروح معنوية مرتفعة، وثقة في النفس لدى لاعبيه، عقب الفوز على الأهلي 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة 21 للدوري.

وعقد كارتيرون جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بإيقاف الفرحة بالفوز على الأهلي، واستغلال النتيجة في تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، لتضييق الخناق على الأهلي، وكذلك للاستعداد الجدي لمباراتي الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتهما في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر المقبلين.

واستقر المدير الفني للفريق، الفرنسي باتريس كارتيرون، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون بمحمد أبو جبل في حراسة المرمي أمامه الرباعي حازم إمام، ومحمود الونش، ومحمود علاء، وعبد الله جمعة، الذي يعود للمشاركة عقب انتهاء إيقافه، وكذلك لغياب محمد عبد الشافي الذي أجرى جراحة لتثبيت عظمة الترقوة، وفي الوسط طارق حامد، وفرجاني ساسي، أمامهما أحمد سيد زيزو، وأوباما، وأشرف بن شرقي، ومصطفى محمد.

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ويعاني المقاولون من عدة غيابات في لقاء الزمالك، أبرزها مدافع الفريق، إبرهيم عادل، الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، كما يغيب أيضاً المهاجم الشاب يوسف حسن بسبب إصابة الأنكل، وكذلك طاهر محمد طاهر، بسبب إصابته في العضلة الأمامية.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 42 نقطة ، جمعها من 21 مباراة ، واحرز لاعبوه 28 هدف ودخل مرماه 15 هدفًا

ترتيب المقاولون في جدول الدوري

يحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 37 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 21 مباراة، فازوا فى 11 لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا ست مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 18 آخرين.