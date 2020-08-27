رياضة | مروان محسن ينتصر لـ "ميدو"بعد هدفه في الجونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مروان محسن ينتصر لـ "ميدو"بعد هدفه في الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مروان محسن مهاجم النادي الأهلي انتصار فريقه على حساب نادي الجونة، بعد خطفه هدفه في الوقت بدل الضائع من اللقاء ضمن فعاليات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتوقع العالمي أحمد حسام ميدو تسجيل مروان محسن هدف للنادي الأهلي في مباراة الجونة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، رغم كل الانتقادات التي يتعرض لها بعد مباراة القمة الأخيرة.

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وانتصر مروان محسن لنجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو بعد توقعه التسجيل في شباك الجونة، وهو ماحدث بالفعل ليكسب ميدو الرهان حول تألق مروان رغم الانتقادات التي وجهت لمهاجم القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي قد تلقي الهزيمة خلال الجولة الماضية، على حساب نظيره نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لتكون الهزيمة الأولي لكتيبة رينيه فايلر في المسابقة.

وارتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 59 متربعا على عرش صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة الحادية والعشرين بالمركز الخامس عشر بجدول المسابقة.