رياضة | الشناوي قوة الأهلي تظهر في الأوقات الصعبة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الشناوي قوة الأهلي تظهر في الأوقات الصعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الفريق بعد الفوز الذي تحقق على حساب الجونة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة 22 من الدوري الممتاز، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر المسئولية وحققوا المطلوب منهم.

وقال الشناوي إن اللاعبين جميعًا تحلوا بروح عالية، وكان لديهم إصرار شديد على تحقيق الفوز، رغم اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد طرد المالي أليو ديانج، مؤكدًا أن قوة الأهلي تظهر دائمًا في الأوقات الصعبة.

وتعليقًا على هدف الفوز الذي سجله مروان محسن، قال الشناوي: «مروان من أهم لاعبي الفريق وهو أفضل مهاجم في مصر حاليا.. وهو لا يركز في الانتقادات السلبية التي توجه له، بل يؤدي دوره في الملعب وينفذ تعليمات المدير الفني، وهذا حال جميع لاعبي الفريق الذين يحرصون دائما على تقديم أفضل أداء لديهم وعدم التأثر بالانتقادات».

أضاف: «الآن يتبقى لنا 12 مباراة في الدوري ومباريات دوري أبطال إفريقيا، ونسعى بقوة لتحقيق نتائج إيجابية خلالها من أجل إنهاء الموسم على النحو الأفضل.. نحن نلعب من أجل جماهير الأهلي ونسعى دائمًا لإسعادهم لذلك نتقبل النقد منهم فقط، ونعمل باستمرار على إصلاح كل الأخطاء التي نقع فيها من أجل تحقيق النتائج المرجوة، ونعدهم بأن المباريات المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في الأداء وتحقيق المكسب باستمرار».