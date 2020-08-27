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رياضة | ميسي يريد ضم هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر يريد ضم هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن ليونيل ميسي، أسطورة فريق ، يسعى لاصطحاب نجم جديد لفريق مانشستر سيتي، أذا أتم انتقاله للنادي الإنجليزي.

وأبلغ محامو ميسي برشلونة، تفعيل بند خروج اللاعب من برشلونة هذا الصيف دون مقابل.

وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن ميسي يقترب من مانشستر سيتي، والعمل مع بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي.

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وأضافت الشبكة، أن ميسي يريد اصطحاب البرازيلي ، لاعب باريس سان جيرمان، في التجربة الجديدة مع الفريق.

وأكدت الشبكة، أن تواجد ميسي ونيمار رفقة بيب جوارديولا، من الممكن أن يخلق فريقاً قوياً، يمكن ملاك النادي من الحصول على ، البطولة التي استعصت على الفريق.

ورغب ميسي في استعادة نيمار مرة أخرى في برشلونة، إلا أن إدارة النادي الكتالوني فشلت في الأمر عدة مرات.

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