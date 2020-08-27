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رياضة | بيراميدز يحسم مصير صفقتي أحمد فتحي ورمضان صبحي

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يحسم مصير صفقتي أحمد فتحي ورمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لبراميدز أن أحمد فتحي نجم الأهلي الذي تم التعاقد معه بشكل رسمي مؤخرًا في صفقة انتقال حر سيكون ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل كما أشار إلى عدم وجود تطورات في صفقة انتقال رمضان صبحي نجم القلعة الحمراء حتى الآن.

وقال هاني سعيد في تصريحات لإذاعة أون سبورت:"أحمد فتحي سيكون لاعبا في بيراميدز الموسم المقبل".

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وأضاف:"لم يخبرنا فتحي برغبته في التراجع عن الصفقة ولا يوجد لدينا أي نية للتراجع ولا أعلم مصدر هذه الأنباء".

وعن آخر تطورات صفقة رمضان صبحي، علق هاني سعيد قائلاً:"براميدز أبدى رغبته في ضم رمضان صبحي، لا توجد حتى الآن خطوات جديدة في هذه الصفقة".

واختتم هاني سعيد تصريحاته قائلاً:"سعيد بفوز الفريق على الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة في ، اللاعبين قدموا عرضا مميزاً على الرغم من غياب نجم الفريق عبد الله السعيد".

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