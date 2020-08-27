شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح ملف ضم تراورى من بيراميدز لتعويض رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو النادى الأهلى فتح ملف ضم البوركينابى إيريك تراوري مهاجم بيراميدز لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وتعويض رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسيفيلد الإنجليزى، والذى رفض التوقيع للأهلى مُجدداً بعد انتهاء إعارته للفريق الأحمر، وتدرس إدارة الأهلى إرسال عرض رسمى لبيراميدز لشراء إيريك مقابل 2 مليون دولار.

ويرى مسئولو الأهلى أن تراورى هو أكثر اللاعبين القادرين على تعويض رحيل رمضان صبحى لما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية كبيرة تؤهله لسد العجز الهجومى الناتج عن رحيل رمضان صبحى، وناقش الأهلى فى وقت سابق تأجيل صفقة ايريك بسبب عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين على قوة الفريق فى الوقت الحالي وعددهم 6 وهم الأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجاى والسنغالى اليو بادجى والمغربي وليد أزارو والتونسى على معلول والمالي اليو ديانج، حيث من المقرر أن يتم قيد 5 منهم فقط في الموسم الجديد، إلا أن هناك اتجاه لمحاولة ضم للاعب فى الصيف نظراً للحاجة لخدماته على أن يتم تسويق عدداً من اللاعبين الأجانب.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع إيريك تراوري مؤخرًا، وهى المرة الثانية التى يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، حيث وقع اللاعب للأهلي في عهد عصام سراج مدير التعاقدات السابق، كما وقع مؤخرًا مع أمير توفيق مدير التعاقدات الحالى.

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وفي شأن أخر، يسابق الجهاز الطبى بالأهلى الزمن لتجهيز حسين الشحات جناح الفريق لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، والمقرر اقامتها يوم 26 سبتمبر المقبل، ويُجرى حسين الشحات مسحة كورونا خلال الأيام القادمة تمهيداً للانتظام فى مقر النادى لأداء البرنامج التأهيلى الخاص بحالته الصحية بعد إجرائه جراحة الفتاق مؤخراً، ويبدأ حسين الشحات في خوض البرنامج التأهيلي بمقر الأهلي بمجرد ظهور نتيجة مسحة كورونا، في الوقت الذي وضع الجهاز الفني برنامجا لتجهيز اللاعب في أسرع وقت وفقاً لتعليمات رينيه فايلر.

وأبدى فايلر غضبه الشديد من تعامل جهاز الكرة مع ملف حسين الشحات، والذى أجرى جراحة الفتاق في وقت خاطي على حد وصفه، الأمر الذي تسبب في غيابه عن جميع المباريات التي خاضها الفريق الأحمر حتى الأن في بطولة الدوري العام وبالتحديد منذ استئناف النشاط الكروي.

وأكد فايلر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة يتحمل غياب حسين الشحات عن التدريبات والمباريات وآخرها مباراة الزمالك في قمة الدوري العام وذلك بسبب اختيار مدير الكرة توقيتا خاطئا لإجراء اللاعب الجراحة رغم أنه يشتكي منها منذ فترة طويلة، وكان من المفترض أن يتم السماح للاعب بإجرائها أثناء فترة توقف النشاط الكروي الطويلة بسبب تداعيات فيروس كورونا.