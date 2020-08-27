شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. فلافيو يتسبب فى مشادة بين عبد الواحد السيد والصفتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب الأنجولي أمادو فلافيو، لاعب الأهلى السابق، في مشادة بين عمرو الصفتي مدافع الزمالك السابق وعبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك الأسبق في الديربي المصري موسم 2008 / 2009.

فلافيو أحرز هدف الفوز للأهلي على الزمالك في المباراة التي انتهت 1/0، وتسبب الهدف في المشادة التي فسرها عبد الواحد السيد عقب المباراة بأنه قبل المباراة أكد لعمرو الصفتي أن عليه مراقبة فلافيو جيدا في الركلات الثابتة لأنه يجيد اللعب بالرأس، إلا أن الصفتي تأخر في تغطية الكرة قبل فلافيو، ليقتنصها المهاجم الأنجولى ويحرز هدف الفوز من ركلة ركنية، وقام عبد الواحد السيد بدفع الصفتي في صدره بسبب عدم تنفيذه للتعليمات.

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من ناحية أخرى دخل مسئولو الأهلي والزمالك في مفاوضات مع وكيل اعمال المغربي أيوب الكعبي لاعب هيبي فورتشن الصيني، الذى فسخ عقده منذ أيام ، حيث اجرى مسئولي الزمالك اتصالات مع وكيل اللاعب خلال الأيام الماضية من أجل استطلاع رأيه في الانضمام للقلعة البيضاء الموسم المقبل، كما دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات جادة مع أيوب الكعبي وينتظر رد اللاعب علي المفاوضات والعرض المقدم لوكيله.

وأبدى المهاجم المغربى أيوب الكعبى موافقة مبدئية على الانتقال لصفوف فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز عن تواصل الإدارة مع اللاعب الذى أصبح حرًا للتعاقد معه وتدعيم خط هجوم الفريق السماوى فى الموسم الجديد.

أضاف المصدر فى تصريحاته لليوم السابع، أن أيوب الكعبى أبدى موافقة مبدئية على العرض الذى تلقاه من إدارة بيراميدز، إلا إنه طلب تأجيل البت الرسمى فى العرض أو توقيع العقود تحسبًا لتلقى أى عروض أخرى تكن أفضل من العرض المقدم من بيراميدز.