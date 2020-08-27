شكرا لقرائتكم خبر عن «الشناوي» ليس الأول.. حراس بدرجة «صناع أهداف» في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام محمد الشناوي، حارس مرمى فريق النادي الأهلي، بصناعة هدف فوز فريقه في مواجهة الجونة، مساء الأربعاء، بمنافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأرسل الشناوي تمريرة طولية لزميله مهاجم مروان محسن، ليسجل الأخير هدفاً قاتلاً للأهلي في مرمى الفريق الساحلي مع الدقيقة 90+4 من عمر المواجهة، لينتصر المارد الأحمر ويحصد النقاط الثلاثة.

وكان محمود جاد حارس مرمى إنبي قد نجح في صناعة هدف لفريقه نجح في تسجيله أحمد علي بشباك أسوان، في لقاء الجولة الـ 22 أيضاً الثلاثاء الماضي.

وشهد الموسم الماضي 2018-2019، على وجود أكثر من حارس مرمى يصنع أهدافاً لزملائه كان في مقدمتهم المخضرم محمد عبدالمنصف والذي قام بـ«أسيست» ثالث أهداف فريقه في شباك الاسماعيلي.

كذلك محمود جنش حارس الزمالك والذي صنع هدفاً للزمالك في الموسم الماضي بالدوري في مواجهة الاتحاد بعدما أرسل تمريرة عميقة لمحمد عنتر سجل على اثرها الأخير هدفاً في الشباك السكندرية.

القائمة تطول لتشهد هدف بمساهمة محمد بسام حارس الطلائع والذي صنع هدفاً لزميله أحمد موسى «كابوريا» بمنافسات الدوري الممتاز الموسم المنصرم خلال مواجهة الجونة.

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كما استطاع عبدالعزيز البلعوطي من مواصلة مسلسل حراس بدرجة صناع ألعاب وذلك بـ«أسيست» لزميله في صفوف إنبي أودا ماراشال، سجل على اثره الأخير هدفاً في مرمى دجلة في الموسم الماضي بالدوري أيضاً.