شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي وأوناجم يعربان عن فخرهما باللعب في الزمالك: نتمنى إسعاد الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك، على فخره واعتزازه باللعب بقميص النادي الأبيض. وقال بن شرقي خلال ظهوره مقطع فيديو أذاعته قناة الزمالك: «وجدت حب وود من جميع مسؤولي الزمالك على رأسهم رئيس النادي مرتضى منصور، كذلك زملائي بالفريق، وأتمنى إسعاد جماهير النادي بالألقاب». وعلق زميله ومواطنه محمد أوناجم جناج الزمالك: «أتشرف بتعاملي مع مرتضى منصور وهو شخص كثير الاحترام». وأضاف أوناجم: «فخور بارتداء قميص الزمالك وأشعر أنني في المغرب وليس مصر بما ألقاه من ود وحب كبير داخل النادي». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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