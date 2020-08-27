شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يخطر الأهلي بموعد مباراتي الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قد أخطر النادي الأحمر رسمياً بموعد مباراتيه أمام الوداد المغربي في نصف النهائي الأفريقي.

عبدالحفيظ قال في تصريحات لقناة الأهلي:«سنواجه الوداد في المغرب يوم 26 سبتمبر المقبل ولقاء الاياب سيكون في الثالث من أكتوبر».

وواصل:«لم يتم تحديد ملعب مباراة الإياب حتى الاّن».

وكان الأهلي قد بلغ نصف النهائي الأفريقي عقب ازاحة صن داونز الجنوب أفريقي من دور الثمانية.