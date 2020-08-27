شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب أحمد فتحي عن الأهلي أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب أحمد فتحي، الظهير الأيمن لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام المصري في الجولة المقبلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.
وياتي غياب فتحي لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة الأهلي أمام الجونة.
وفاز الأهلي على الجونة بهدف دون رد على ملعب القاهرة الدولي، سجله مروان محسن في الوقت القاتل من عمر المواجهة.
وكان فتحي قد نال البطاقة الصفراء من قبل الحكم ابراهيم نور الدين نظير الاعتراض على قراراته.
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