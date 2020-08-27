شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: هدف فوز الأهلي على الجونة جاء بعد خطأ واضح من أحمد فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان، مباراة الأهلي والجونة، بالصعبة على المستوى التحكيمي.

وقال عثمان خلال تصريحات تليفزيونية: «هدف الأهلي الذي سجله مروان محسن جاء بعد خطأ واضح ارتكبه أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر ضد إسلام محارب، لاعب الجونة.».

وأضاف: «كان على حكم المساعد إبلاغ ابراهيم نور الدين بوجود خطأ ضد أحمد فتحي أو تدخل من الفار بعد إحراز الهدف».

وأنهى: «فتحي كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء ثانية ومن ثم البطاقة الحمراء بسبب هذا الخطأ».‏

وفاز الأهلي بهدف نظيف على الجونة مع اثلواني الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت بينهما بمنافسات الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.

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