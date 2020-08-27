شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: هدف فوز الأهلي على الجونة جاء بعد خطأ واضح من أحمد فتحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان، مباراة الأهلي والجونة، بالصعبة على المستوى التحكيمي.
وقال عثمان خلال تصريحات تليفزيونية: «هدف الأهلي الذي سجله مروان محسن جاء بعد خطأ واضح ارتكبه أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر ضد إسلام محارب، لاعب الجونة.».
وأضاف: «كان على حكم المساعد إبلاغ ابراهيم نور الدين بوجود خطأ ضد أحمد فتحي أو تدخل من الفار بعد إحراز الهدف».
وأنهى: «فتحي كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء ثانية ومن ثم البطاقة الحمراء بسبب هذا الخطأ».
وفاز الأهلي بهدف نظيف على الجونة مع اثلواني الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت بينهما بمنافسات الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
97,825
-
تعافي
68,713
-
وفيات
5,317
كانت هذه تفاصيل خبر سمير عثمان: هدف فوز الأهلي على الجونة جاء بعد خطأ واضح من أحمد فتحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.