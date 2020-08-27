شكرا لقرائتكم الأهلى يعيد فتح ملف ضم ايريك تراوري لتدعيم هجوم الأحمر في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو النادي الأهلى فتح ملف ضم البوركينابي ايريك تراوري مهاجم بيراميدز لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وتعويض رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسيفيلد الإنجليزي، والذي رفض التوقيع للأهلي مُجدداً بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر، وتدرس إدارة الأهلي ارسال عرض رسمي لبيراميدز لشراء ايريك مقابل 2 مليون دولار.

ويرى مسئولو الأهلي أن تراوري هو أكثر اللاعبين القادرين على تعويض رحيل رمضان صبحي لما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية كبيرة تؤهله لسد العجز الهجومي الناتج عن رحيل رمضان صبحي، وناقش الأهلي في وقت سابق تأجيل صفقة ايريك بسبب عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين على قوة الفريق في الوقت الحالي وعددهم 6 وهم الأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجاي والسنغالي اليو بادجي والمغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والمالي اليو ديانج، حيث من المقرر أن يتم قيد 5 منهم فقط في الموسم الجديد، إلا أن هناك اتجاه لمحاولة ضم للاعب في الصيف نظراً للحاجة لخدماته على أن يتم تسويق عدداً من اللاعبين الأجانب.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع إيريك تراوري مؤخرًا، وهي المرة الثانية التي يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، حيث وقع اللاعب للأهلي في عهد عصام سراج مدير التعاقدات السابق، كما وقع مؤخرًا مع أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي.

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وفي شأن أخر يسابق الجهاز الطبي بالأهلي الزمن لتجهيز حسين الشحات جناح الفريق لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، والمقرر اقامتها يوم 26 سبتمبر المقبل، ويُجرى حسين الشحات مسحة كورونا خلال الأيام القادمة تمهيداً للانتظام فى مقر النادى لأداء البرنامج التأهيلى الخاص بحالته الصحية بعد إجرائه جراحة الفتاق مؤخراً، ويبدأ حسين الشحات في خوض البرنامج التأهيلي بمقر الأهلي بمجرد ظهور نتيجة مسحة كورونا، في الوقت الذي وضع الجهاز الفني برنامجا لتجهيز اللاعب في أسرع وقت وفقاً لتعليمات رينيه فايلر.

وأبدى فايلر غضبه الشديد من تعامل جهاز الكرة مع ملف حسين الشحات، والذى أجرى جراحة الفتاق في وقت خاطي على حد وصفه، الأمر الذي تسبب في غيابه عن جميع المباريات التي خاضها الفريق الأحمر حتى الأن في بطولة الدوري العام وبالتحديد منذ استئناف النشاط الكروي.

وأكد فايلر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة يتحمل غياب حسين الشحات عن التدريبات والمباريات وآخرها مباراة الزمالك في قمة الدوري العام وذلك بسبب اختيار مدير الكرة توقيتا خاطئا لإجراء اللاعب الجراحة رغم أنه يشتكي منها منذ فترة طويلة، وكان من المفترض أن يتم السماح للاعب بإجرائها أثناء فترة توقف النشاط الكروي الطويلة بسبب تداعيات فيروس كورونا.