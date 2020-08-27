شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يرحب بضم حارس مرمى للأهلى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بضم حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد عرض الأمر عليه من قبل لجنة التخطيط وإدارة النادى، وذلك تحسبا لتعرض محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأساسى لأى غياب سواء بسبب الإصابة أو الايقاف، ويرى مسئولو الأهلى ان مستوي الشناوى لا يصل ليه أى حارس مصرى أخر فى الوقت الحالى الا ان الرؤية الفنية تقتضى التعاقد مع حارس جديد لتعويض رحيل شريف اكرامى والذى كان خير بديل للشناوى وكان بينهما منافسة قوية وكان إكرامى أحد أهم الأسباب وراء وصول الشناوى لهذا المستوى اللافت.

ويُفاضل حاليا بين 3 حراس وهم المهدى سليمان حارس بيراميدز وعامر عامر حارس الإنتاج خاصة وأن عقودهما تنتهى مع فرقهما فى الموسم القادم بالإضافة لمحمود جاد لاختيار احدهما لتدعيم المركز فى الموسم الجديد.

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