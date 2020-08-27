محدث | جميع صفقات بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي 2020

يرصد لكم موقع الخليج 365، في هذا الجدول المُحدث بصفة شبه يومية، جميع صفقات الفريق الأول لنادي بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، والتي يُشرف عليها المدير الفني الألماني “هانز فليك” الذي خلف المدرب المُقال “نيكو كوفاتش” قبل انتصاف الموسم الماضي 2020/2019.

ونجح هانز فليك في قيادة بايرن ميونخ لتحقيق الثلاثية للمرة الثانية في تاريخ النادي، وتخلل مشواره نحو معانقة لقب دوري أبطال أوروبا فوز كاسح على برشلونة بنتيجة 8-2 بالدور ربع النهائي.

ويستهدف هانز فليك تعزيز الدفاع والوسط بصفقات جديدة بعد انتهاء إعارات الثلاثي “الفارو اودريوزولا وفيليب كوتينيو وإيفان بيريسيتش” وعودتهم إلى أندية ريال مدريد وبرشلونة وانتر ميلانو هذا الصيف.

ويأمل عشاق بايرن ميونخ في تمكن فريقهم من الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، بعد مجيء الجناح الدولي الألماني “ليروا ساني” من مانشستر سيتي مقابل 45 مليون يورو قبل انتهاء الموسم الماضي، والاستفادة من تذبذب مستوى برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وأندية الإنجليز.

وستتابع إدارة بايرن ميونخ بقيادة الرئيس “أولي هونيس” عملها في توفير الإمكانيات اللازمة أمام المدير الرياضي “حسن صالح حميديتش” لتعزيز صفوف الفريق بصفقات مميزة كتلك التي أبرمها خلال صيف 2019 وتسببت في تألق الفريق وتتويجه بالثلاثية التاريخية، ولعل أبرزها الظهير الأيسر الدولي الكندي “ألفونسو ديفيز”.

وترددت أنباء في بعض وسائل الإعلام الألمانية عن مراقبة بايرن ميونخ لوضعية ليونيل ميسي بعدما قدم طلب رسمي بالرحيل عن برشلونة نهاية شهر أغسطس.

ويستعرض الخليج 365 بجوار الصفقات الجديدة لفريق بايرن ميونخ، جدول خاص باللاعبين الراحلين عن صفوف العملاق البافاري خلال الميركاتو الصيفي 2020.

الجدول محدث بصورة شبه يومية ، حسب نشاط بايرن ميونخ في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه والنادي القادم منه، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، ولا يتضمن الجدول سوى الصفقات المعلنة بشكل رسمي.

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مُحدث | جميع صفقات بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي 2020

اللاعب قادم من تفاصيل الصفقة ليروا ساني – جناح أيسر – 24 عامًا مانشستر سيتي 45 مليون يورو ، عقد مدته 5 سنوات أليكسندر نوبل – حارس مرمى – 23 عامًا شالكه انتقال حر ، عقد مدته 5 سنوات تانجوي نيانزو – قلب دفاع – 18 عامًا باريس سان جيرمان انتقال حر ، عقد مدته 4 سنوات جوشوا زيركزي – قلب هجوم – 19 عامًا بايرن ميونخ تحت 23 عامًا تصعيد للفريق الأول، عقد مدته 3 سنوات أدريان فاين – وسط دفاعي – 21 عامًا هامبورج عائد من إعارة نيكولاس جيريت كون – جناح أيمن مهاجم ومهاجم متأخر – 20 عامًا أياكس أمستردام حوالي 800 ألف يورو ، عقد مدته 3 سنوات Advertisements ؟ ؟ ؟

الراحلون عن بايرن ميونخ في صيف 2020