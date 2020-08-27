ميسي إلى مانشستر سيتي.. تقارير تكشف تفاصيل العقد والراتب

ذكر تقرير إعلامي أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حسم وجهته المقبلة، وتوصل إلى اتفاق مع إدارة مانشستر سيتي، وظهرت تفاصيل عن العقد ومدته والراتب المتوقع أن يحصل عليه اللاعب في صفقة هي الأقرب للواقع حاليا لعدة أسباب سنسردها هنا.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الرياضية أن ميسي توصل إلى اتفاق مع إدارة مان سيتي يقضي بانتقاله إلى البطل السابق للدوري الإنجليزي بعقد يمتد إلى 3 سنوات.

وأوضحت أن اتفاق ميسي طويل الأمد سيكون مع مجموعة "سيتي غروب" المالكة للنادي الإنجليزي، ويتضمن انتقاله بعد نهاية تجربته مع مان سيتي إلى الدوري الأميركي، حيث سيعتزل اللعب بألوان نيويورك سيتي التابع للمجموعة، ثم يصبح سفيرا للمجموعة التي تمتلك العديد من الأندية في مختلف القارات.

وذكرت الشبكة الرياضية أن ميسي تواصل خلال الأسبوع الماضي مع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا تمهيدا لانتقاله إلى الفريق.

من جانب آخر، قالت إذاعة كتالونيا (RAC1) إن إدارة برشلونة ستسعى لأن تكون صفقة ميسي الأغلى في تاريخ كرة القدم، وستكسر رقم صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وتناقلت المواقع الإسبانية معلومات تؤكد أن ميسي سيحصل نفس الراتب الذي يتقاضاه حاليا مع برشلونة (نحو 50 مليون يورو سنويا) وذكرت أن اللاعب طلب رسميا من غوارديولا تمديد عقده مع مان سيتي، علما بأن العقد الحالي للمدرب الإسباني ينتهي العام المقبل.

لماذا مان سيتي؟

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تبدو إذا وجهة مانشستر سيتي هي الأقرب للنجم الأرجنتيني، وهنا 5 أسباب تؤكد هذا الخيار:

1- يرتبط ميسي بعلاقة خاصة مع غوارديولا، وعاش اللاعب المتوج بعدد 6 كرات ذهبية أزهى أيامه في برشلونة تحت قيادة المدرب الإسباني بين عامي 2008 و2012.

2- سيكون ميسي أفضل تعاقد حصل عليه مان سيتي ضمن خططه للتويج بدوري أبطال أوروبا، وهو التتويج الذي ينقص الفريق بعد فوزه بكل الألقاب المحلية.

3- سيجد ميسي في مانشستر سيتي صديقه المقرب المهاجم سيرجيو أغويرو، وسيشكل معه ثنائيا هجوميا مميزا.

4- مان سيتي من الأندية القليلة القادرة على تحمل صفقة التعاقد مع ميسي، ولن يجد مجلس الإدارة صعوبة في توفير المبالغ المطلوبة بالنظر إلى القدرات المالية لمجموعة "سيتي غروب" الإماراتية.

5- أكد الصحفي مارسيلو بيتشلر أن ميسي سيرتدي قميص مان سيتي خلال الموسم المقبل، وبيتشلر هو أول من أعلن خبر رحيل ميسي، وكان أيضا أول من أعلن عن صفقة انتقال نيمار إلى سان جيرمان.

المصدر : الجزيرة