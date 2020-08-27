رياضة | ميدو يوجه رسالة هامة لوالد مروان محسن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يوجه رسالة هامة لوالد مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، رسالة هامة، لوالد مروان محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، وذلك بعدما سجل اللاعب هدف الأحمر الوحيد أمام الجونة.

وفاز الأهلي على الجونة بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الأربعاء.

ونصح ميدو والد مروان محسن بعدم الخروج بتصريحات إعلامية خلال الفترة الحالية، فيما وجه نصيحة أخرى للاعب، حيث ارشده عدم الاستماع للانتقادات والتركيز فقط داخل الملعب.

يشار إلى أن مروان تعرض لانتقادات واسعة عقب المستوى الفني الضعيف الذي قدمه خلال مباراة الزمالك في القمة المصرية 120، التي خسرها الأحمر بثلاثية مقابل هدف.