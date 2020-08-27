رياضة | باريس سان جيرمان يبتعد عن صفقة ميسي لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يبتعد عن صفقة ميسي لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن حقيقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ميسي قد أبلغ إدارة برشلونة عبر الفاكس، بأنه لا يرغب في الرحيل خلال الفترة المقبلة.

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وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان لا يؤمن بقدرته على تحمل نفقات ضم ميسي خلال الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن راتب ميسي يتجاوز ما يحصل عليه نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي معًا، وسيكون أكثر تكلفة على سان جيرمان بسبب الضرائب.

وأشارت الصحيفة، أن الحاله الوحيدة التي تجعل باريس سان جيرمان يحصل على خدمات ميسي، هي الاستغناء عن أحد اللاعبين المميزين في الفريق سواء نيمار أو مبابي.