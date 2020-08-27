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رياضة | مانشستر سيتي يغازل جماهيره بصفقة القرن

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يغازل جماهيره بصفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه على أتم الاستعداد عن الإعلان عن صفقة جديدة، دون الكشف عن تفاصيل تلك الصفقة.

ونشر مانشستر سيتي على حسابه بموقع "تويتر":" من يكون صفقة مانشستر سيتي الجديدة؟ الإعلان في الساعة الثانية ظهرًا".

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ثم أعاد حساب مانشستر سيتي نشر تغريدة جديدة تقول:" صفقتنا الجديدة ستكون من خارج العالم"، وأرفق مع التغريدة رمزين لـ"ماعز" و"صاروخ".

وتابع مانشستر سيتي: "انتظروا.. من سيكون؟".

وكانت هناك العديد من التقارير، التي أشارت إلى اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل مهاجم وقائد فريق الإسباني بالانتقال إلى مانشستر سيتي، بعد إعلان رحيله عن برشلونة. 

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