شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاً من المسحة.. تحليل دم للاعبي الأهلي اليوم استعدادًا للمصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري، تحليل دم في التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها مساء السبت المقبل.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تأتي خطوة تحليل الدم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التي كانت تجري قبل المباريات بيومين.
وفاز الأهلي على الجونة بهدف نظيف مساء اليوم، وأحكم قبضته على قمة الدوري برصيد 59 نقطة.
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الوضع في مصر
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اصابات
97,825
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تعافي
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وفيات
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