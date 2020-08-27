شكرا لقرائتكم فايلر يرحب بضم حارس مرمى جديد بعد دراسة من لجنة التخطيط وادارة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي بضم حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد عرض الأمر عليه من قبل لجنة التخطيط وإدارة النادي، وذلك تحسبا لتعرض محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأساسي لأي غياب سواء بسبب الإصابة او الايقاف ، ويرى مسئولو الأهلي ان مستوي الشناوي لا يصل اليه اي حارس مصري اخر في الوقت الحالي الا ان الرؤية الفنية تقتضي التعاقد مع حارس جديد لتعويض رحيل شريف اكرامي والذي كان خير بديل للشناوي وكان بينهما منافسة قوية وكان اكرامي احد اهم الأسباب وراء وصول الشناوي لهذا المستوي اللافت.

ويُفاضل حاليا بين 3 حراس وهم المهدي سليمان حارس بيراميدز وعامر عامر حارس الانتاج خاصة وأن عقودهما تنتهي مع فرقهما في الموسم القادم بالإضافة لمحمود جاد لاختيار احدهما لتدعيم المركز في الموسم الجديد.

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من ناحية أخرى ، وضع رينيه فايلر برنامجاً خاصاً لصالح جمعة لاعب الفريق من أجل تخفيض وزنه بالشكل الذى يعود به للوزن المثالى ويسمح له بالمشاركة فى مباريات الفريق، بعدما لاحظ فايلر أن "وزن" صالح مازال يُمثل عقبة فى طريق عودة اللاعب للمشاركة فى مباريات الأهلى، ورغم أن اللاعب التزم بشكل واضح فى تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة وبات مُلتزماً للغاية إلا أن المدرب السويسرى مازال يرفض فكرة الاستعانة به فى المباريات بسبب أزمة الوزن، وتردد أن فايلر طالب اللاعب بتخفيض وزنه 6 كيلو جرامات حتى يصل للوزن المثالى الذى يؤهله لدخوله قائمة المباريات.

ورغم أن تقارير ذهبت خلال الأيام الماضية إلى أن اللاعب سيكون ضمن حسابات المدرب السويسرى فى مباراة الجونة امس بالدوري، بعدما كشفت خسارة الأهلى الأخيرة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف أن الفريق بحاجة للاستعانة بصالح جمعة فى ظل تراجع مستوى معظم لاعبى لفريق بشكل واضح، الأمر الذى رفع من حدة الغضب ضد المدير الفنى وجعل الكثيرين يُطالبونه بتجهيز صالح جمعة وضمه لقائمة مباراة الجونة، غير أن المدير الفنى واصل استبعاد اللاعب الذى ظهر مُلتزماً بشكل واضح فى التدريبات ولا يحتاج إلا لفرصة من قبل المدير الفنى.