شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المقاصة يبحث عن انتصار جديد أمام وادى دجلة فى الجبل الأخضر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مصر المقاصة نظيره وادى دجلة في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة سلبياً مع الاتحاد السكندرى في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 4 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لمواصلة نغمة الانتصارات ضمن خطة تصحيح مسار الفريق الفيومى منذ عودته للقيادة الفنية معتمداً على العناصر المميزة بالفريق وعلى رأسهم الهداف صلاح أمين فيما يسعى اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لوادى دجلة لإيقاف مسلسل نزيف النقاط للهروب من شبح الهبوط الذى يلاجقه بشدة.

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ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام وادى دجلة مكون من :" محمود حمدي،عاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي ،صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم ،شميلس بيكلي وصلاح أمين".

ويبدو التشكيل المتوقع لدجلة أمام المقاصة مكون من :"محمد عبد المنصف - خالد رضا – محمود مرعي – إسحاقو يعقوبو – عمرو صالح - أحمد سعيد محمد – محمد هلال – حسام عرفات – عبدالرحمن يوسف -عبدالرحمن رمضان – مروان حمدي".