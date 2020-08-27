شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية مواجهة وحيدة جمعت كارتيرون بعماد ‏النحاس في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مواجهة دائماً ما تتسم بالندية والاثارة، وهي التي تجمع الزمالك بالمقاولون العرب، مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة الـ 22 للدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020 بملعب القاهرة الدولي.

الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للزمالك، ونظيره بالمقاولون عماد النحاس، جمعتهما مواجهة وحيدة قبل 4 سنوات و5 أشهر ماضية.

المباراة كانت بتاريخ السادس عشر من مارس من عام 2016، بمنافسة الجولة 29 للدوري الممتاز موسم 2015-2016، وجمعت دجلة بأسوان، بملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، وأدارها تحكيمياً أحمد حمدي.

وكان كارتيرون في موسمه الأول بالدوري المصري يقود الفريق الدجلاوي، في حين أن عماد النحاس كان يخوض تجربته الأولى في عالم التدريب في الممتاز من خلال بوابة أسوان.

كارتيرون نجح في تلك المباراة في كسب الرهان أمام النحاس، وقاد دجلة للانتصار بهدف دون رد جاء مع الدقيقة 63 من عمر المواجهة.

محمد شريف، نجم الأهلي المُعار حالياً لصفوف إنبي، والذي طلب السويسري رينيه فايلر، عودته لصفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل عقب الاعجاب الشديد بمستواه وما يقدمه مع الفريق البترولي، كان هو صاحب هدف الانتصار لدجلة بقدمه اليمنى، بعد تمريرة من زميله جونيور مابوكو.

دجلة دخل هذه المباراة هو في المركز الثالث بجدول الترتيب في حين كان أسوان يعاني باحتلال المركز الخامس عشر.

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واعتمد كارتيرون خلال تشكيلته في تلك المواجهة الوحيدة الذي جمعته بالنحاس، بالعديد من العناصر المميزة لدجلة في ذلك الوقت على رأسهم الحارس المخضرم عصام الحضري والمهاجم ستانلي أوهايتشي الذي لعب بعدها لصفوف الزمالك، كذلك محمود علاء نجم خط الدفاع الأبيض الحالي.