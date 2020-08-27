شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة في تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون.. الذئاب بلا انتصار خلال ‏‏18 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحتضن استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس مواجهة تجمع الزمالك بالمقاولون العرب، بمنافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي كارتيرون المركز الثاني بالدوري برصيد 42 نقطة، مقابل 37 نقطة للمقاولون صاحب المركز الرابع تحت قيادة مديره الفني الوطني عماد النحاس.

نستعرض في سطور التالية أرقام هامة في تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون بالدوري الممتاز.

- الزمالك واجه المقاولون بالدوري 73 مرة، وحقق الأبيض الفوز في 48 مباراة مقابل 7 للذئاب، و18 تعادلاً حسم الموقف.

- المقاولون لم ينتصر على الزمالك في الدوري منذ أبريل من عام 2002 ولقاء الدور الثاني للمسابقة في موسم 2001-2002.

- الزمالك سجل 108 هدفاً بشباك المقاولون بينما اكتفى المقاولون بتسجيل 45 هدفاً.

- 42 مباراة خرج خلالها الزمالك بشباك نظيفة، في حين حافظ المقاولون على عذرية مرماه في 15 مواجهة.

- مباراة الدور الثاني لموسم 2006-2007 شاهدة على أكبر عدد من الأهداف المسجلة في تاريخ مواجهاتهما في الدوري، الزمالك فاز بنتيجة 4/2 في مباراة الأهداف الستة.

- محمود شيكابالا نجم الزمالك استطاع تسجيل الهدف رقم 50 له في مسيرته مع القلعة البيضاء في كل البطولات خلال مباراة الفريقين موسم 2016-2017.

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- المقاولون هو من حسم اللقاء الأول في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري وانتصر بنتيجة 2/1 في لقاء موسم 1978-1979.

- الثلاثي حسام حسن وجمال عبدالحميد وجمال حمزة هم هدافي تاريخ مواجهات الفريقين، ففي جعبة ثلاثي الزمالك 4 أهداف لكل منهم.

- عبدالواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق هو أكثر لاعبي الفريقين مشاركةً في تاريخ مواجهاتهما، حيث خاض 16 مواجهة أمام ذئاب الجبل.