شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس في مواجهة الزمالك.. أفقد الأبيض 9 نقاط وعرقله بـ4 مناسبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره المقاولون العرب في التاسعة من مساء اليوم الخميس، باستاد القاهرة، بمنافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مواجهة فنية خاصة من خارج الخطوط، تجمع الفرنسي بارتيس كارتيرون، مدرب الزمالك، بنظيره في المقاولون عماد النحاس.

النحاس سبق له مواجهة الزمالك في 6 مباريات سابقة، كانت جميعها بالدوري الممتاز، وذلك خلال قيادته 4 أندية هي الرجاء وأسوان والشرقية والمقاولون العرب.

وعجز الزمالك عن الانتصار على النحاس خلال ثلثي عدد المواجهات، إذ نجح «ليبرو» الإسماعيلي والأهلي السابق في تحقيق الفوز في مرة وحيدة خلال قيادته للشرقية موسم 2016-2017، فضلاً عن فرض التعادل على الفارس الأبيض في 3 مناسبات، الأول كان في ولايته لأسوان، والثاني خلال ترأسه الجهاز الفني للرجاء المطروحي، وثالثاً في ولايته الحالية للمقاولون.

وحقق الزمالك انتصارين من بين 6 مواجهات أمام فريق يقوده النحاس، بواقع واحداً بالدور الأول للموسم الجاري والفوز على المقاولون بهدفين مقابل هدف، واّخر في ولايته لأسوان بالدور الثاني لموسم 2015-2016 بهدف دون رد.

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