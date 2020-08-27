شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المقاولون العرب.
ويلتقي الزمالك بالمقاولون على ملعب القاهرة مساء اليوم الخميس بالجولة 22 للدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل المتوقع والأقرب للزمالك على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل
خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود الونش- محمود علاء – حازم إمام
خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي
خط الوسط الهجومي- أحمد سيد زيزو- أشرف بن شرقي – يوسف أوباما
المهاجم: مصطفى محمد
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الوضع في مصر
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اصابات
97,825
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تعافي
68,713
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وفيات
5,317
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