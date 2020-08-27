شكرا لقرائتكم خبر عن طارق التائب: رفضت الأهلي بسبب جوزيه.. وحزين على صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نجم الكرة الليبية طارق التائب، أنه كان قريباً من الانتقال لصفوف الأهلي في ولاية مديره الفني البرتغالي مانويل جوزيه.

وقال التائب في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «قُدم لي عرضاً من الأهلي في عام 2001 عن طريق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وجئت إلى مصر بعد مباراة الأهلي وريال مدريد».

وتابع: «مانويل جوزيه قال لي إنه يريدني في اختبار، وأبلغته بأنني فزت على منتخب مصر ولدي تاريخ، ولابد أن يتم التعامل مع اللاعب الكبير بشكل مختلف، ولا يصح أن تطلب مني أن أحضر للأهلي على سبيل الاختبار».

وواصل: «خرجت من الاجتماع وقررت رفض اللعب في الأهلي، وبعدها بفترة محمود الجوهري تحدث معي ليقنعني بالموافقة ولكني رفضت».

وتابع: «الزمالك فاوضني عن طريق عمرو الجنايني، ولكن لم أشعر بجدية التفاوض».

وتطرق نجم الكرة الليبية للحديث عن صالح جمعة نجم الأهلي قائلاً: «صالح لاعب رائع وحزين عليه لإهداره سنوات من عمره بهذا الشكل».

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وأكمل:«قابلته قبل ذلك وقلت له أنت تشبهني في الملعب، وأبلغته أن كرة القدم تركض بسرعة، هناك لاعبين كبار وضعوا بصمتهم وكان لهم طموح، ولكن لاعبي المستديرة في هذه الأيام يهتمون بـ(السوشيال ميديا)، وهم من يتابعون الجماهير وليس العكس».