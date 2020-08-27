شكرا لقرائتكم خبر عن طارق التائب: محمد صلاح لاعب «عادي» فنيًا ولكن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق التائب، نجم الكرة الليبية السابق، عن رأيه في مستوى محمد صلاح، النجم المصري المحترف بصفوف ليفربول الانجليزي.

وقال التائب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «من النواحي الفنية صلاح لاعب عادي وليس خارقًا، ولكنه اجتهد واشتغل على نفسه، بجانب أنه يتمتع بأخلاق كرة القدم وهي الالتزام».

وأوضح في تصريحاته: «صلاح قصة كفاح، ذهب إلى بازل ثم تشيلسي، ورحل لروما وتطور مع سباليتي، وانتقل إلى ليفربول، وتطور بشكل أكبر مع كلوب وبات من أفضل لاعبي البريميرليج».

وأنهى حديثه: «محمد صلاح فتح الباب أمام اللاعبين العرب في الاحتراف في الدوريات الخارجية».