شكرا لقرائتكم خبر عن طارق التائب: محمد صلاح لاعب «عادي» فنيًا ولكن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق التائب، نجم الكرة الليبية السابق، عن رأيه في مستوى محمد صلاح، النجم المصري المحترف بصفوف ليفربول الانجليزي.
وقال التائب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «من النواحي الفنية صلاح لاعب عادي وليس خارقًا، ولكنه اجتهد واشتغل على نفسه، بجانب أنه يتمتع بأخلاق كرة القدم وهي الالتزام».
وأوضح في تصريحاته: «صلاح قصة كفاح، ذهب إلى بازل ثم تشيلسي، ورحل لروما وتطور مع سباليتي، وانتقل إلى ليفربول، وتطور بشكل أكبر مع كلوب وبات من أفضل لاعبي البريميرليج».
وأنهى حديثه: «محمد صلاح فتح الباب أمام اللاعبين العرب في الاحتراف في الدوريات الخارجية».
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